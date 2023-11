Hamdi Salihi gjen skuadrën e re...

Hapoel Haifa eshte skuadra ku do te vazhdoje karrieren Hamdi Salihi. Vetem 7 dite pasi kishte marre driten jeshile per tu larguar nga Hapoel Akre, shkodrani ka gjetur menjehere skuadren e re qe eshte Hapeol Haifa me te cilen ka firmosur nje kontrate 6 muaj me opsion per tu rinovuar dhe nje tjeter sezon nese bashkepunimi shkon mire gjate ketyre muajve.

Salihi do te perfitoje 20 mije dollare ne muaj me skuadren e tij te re dhe eshte cilesuar si nje perforcim shume i rendesishem per sulmin e Hapoel Haifes. Pikerisht kjo skuader rreth nje muaj me pare i kishte bere nje oferte dhe Elis Bakajt, por ky transferim nuk u krye dhe mesa duket ne sulmin e Hapoel Haifes ishte rezervuar nje vend per nje shqiptar te cilin e mori Salihi.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Per sherbimet e Salihit se fundmi interesohej dhe Hapoel Beer Sheva qe mban vendin e 3-te ne kampionatin israelit, por vonesa e drejtuesve te ketij klubi ne bisedime beri qe gjithcka te deshtoje. Hapoel Haifa momentalisht eshte ne vendin e 12-te nga 14 skuadra qe marrin pjese dhe gjendet ne kuoten e 22 pikeve dhe eshte ne gare per te qendruar ne superligen e Israelit, ka nje buxhet normal, por mbi te gjitha ka investuar shume ne infrastrukture dhe stadiumi eshte nder me modernet ne Israel.

Per 31 vjecarin ky eshte viti i dyte ne kampionatin e israelit pasi per nje vit luajti tek Hapoel Akre dhe gjate pjese se pare te ketij sezoni Salihi ka shenuar 8 gola ne 19 ndeshje ndersa ne gjysmen e dyte te sezonit te shkuar shenoi 6 gola qe e ndihmuan Hapoel Akre te qendroje ne superligen e Israelit edhe ne kete sezon.