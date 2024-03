Elvana Gjata dhe Beyonce në të njejtin hotel, ja jeta përrallore që bën në SHBA

Këngëtarja e njohur Elvana Gjata prej kohësh po jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku po punon fort për t’u futur në tregun ndërkombëtar në mënyrën më ideale të mundshme. Fotot e reja që artistja ka postuar në profilin e saj në Instagram janë vërtet të admirueshme, ndërsa duket se paralajmërojnë projektin e saj të madh. Sipas burimeve pranë këngëtares, në këtë projekt ndërkombëtar Elvana po bashkëpunon me fotografen e njohur, Sasha Samsonkva.

Pasi e pamë në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Grammy, Elvanën e shohim gjithnjë e më pranë emrave të njohur të muzikës botërore, që do të thotë se ajo ka nisur bashkëpunimet e duhura. Artistja festoi 30-vjetorin e lindjes, një ditëlindje siç kushdo nga ne do ta dëshironte, duke nisur nga skitë në mal dhe duke u mbyllur me një darkë në një nga holete superluksoze të Parisit, me pamje nga kulla “Eifel”.

Sipas mediave, këngëtarja u akomodua në të njëjtin hotel si diva e muzikës pop, Beyonce. Bëhej fjalë për hotelin “Shangri-La Hotel”, ku Elvana dhe Beyonce kishin rezervuar suitën në katin më të lartë të saj, vlera e së cilës shkon 19.000 dollarë nata. Thuhet se këngëtarja ka qënë e shoqëruar nga motra dhe disa miq të saj.