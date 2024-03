Denoncimi/ Berisha: ‘’Treni i mbushur me pehra te importuara po largohet nga porti i Durresit’’ (Video)

Sali Berisha, ka postuar një video në rrjetin e tij social, Facebook, ku sipas tij dallohet një tren mallrash i mbushur me plehra nga importi.

Berisha shkruan se është pse importi i mbetjeve u rrëzua nga Presidenti, Rama vijon të “punojë”.

“Treni i mbushur me pehra te importuara po largohet nga porti i Durresit. Ligji per importin e plehrave eshte rrezuar nga Presidenti i Republikes, por per kryekumbaren e qeverise shqiptare ligji i tij eshte plehu dhe xhepi”, shkruan Berisha.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

http://www.dailymotion.com/video/x5j5jv1_18080627-781135972051880-5260720757276672000-n_news#tab_embed