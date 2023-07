Kërkesë qeverisë, politikani serb: Edi Rama të shpallet person ‘non grata’

Pas reagimit të zëdhënëses së Komisionit Evropian, Maja Koçijançiç për deklaratën e Ramës një ditë më parë, vjen reagim nga politikanët serbë.

Kryetari i Partisë Popullore të Serbisë, Nenad Popovic i ka kërkuar qeverisë serbe që të shpallë kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, “Person non grata” në territorin e Serbisë për shkak të deklaratës së tij për bashkimin e Shqipërisë me Kosovën.

“Deklarata e Ramës përbën kërcënim të rrezikshëm, pasi Shqipëria në të ardhmen planifikon të aneksojë Kosovën, e cila me Kushtetutën tonë është pjesë e Serbisë”- ka thënë politikani serb.

I pyetur një ditë më parë nga ‘Politico’ nëse do ta përjashtonte mundësinë e bashkimit me Kosovën, Rama tha: “Jo, sepse e vetmja mënyrë për të mbajtur Ballkanin në këtë gjendje paqeje dhe bashkëpunim është të mbajnë hapur rrugën drejt BE-së, të mbajnë një perspektivën të qartë, të mbajnë ndjesitë ndaj BE-së pozitive. Askujt nuk do t’i pëlqente që të ktheheshin nga vetja dhe të shihnin për bashkime të vogla, kushdo do të donte të përfshihej në një bashkim të madh. Por nëse nuk ka shpresë, nëse nuk ka perspektivë, hapësirë, atëherë, patjetër që bashkime të vogla mund të ndodhin”.