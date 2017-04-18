LEXO PA REKLAMA!

Kosovari kapet me cigare kontrabandë në Morinë

Lajmifundit / 18 Prill 2017, 08:53
Kosovë&Rajon

Policia arreston një shtetas nga Kosova, pasi u kap duke transportuar cigare kontrabandë të llojit Trokadero nga dogana e Morinit.

Policia ka ndaluar Islam Haxhimurati, pasi gjatë kontrollit të mjetit me targë 07876AD të drejtuar nga ky shtetas u gjetën dhe sekuestruan 100 steka (1000 paketa) cigare kontrabandë.

Islam Haxhimurati akuzohet për veprën penale “Kontrabandë mallrash”. Hetimet vijojnë për të zbuluar nëse ka të implikuar të tjerë në këtë veprimtari.

