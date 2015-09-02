LEXO PA REKLAMA!

Cifti bën seks mbi makinë ditën për diell

Lajmifundit / 2 Shtator 2015, 18:32
Një çift turistësh të huaj kanë shokuar pushuesit në ishullin Rodhos në Greqi.

Ata u filmuan nga videot amatore duke bërë seks në mes të vendit pa e vrarë mendjen nga të tjerët.

Çifti pasi doli nga deti, hipi mbi kofanon e makinës së tyre për të kryer aktin sublim.

Pasi përfunduan, ata u larguan qetësisht sikur asgjë nuk kishte ndodhur.

Mediat greke duket se janë ndier të fyera nga të tilla gjeste të turistëve të huaj në vendin e tyre.

Me ironi grekët janë shprehur: “Të paktën shpresojmë që të kenë përdorur syza dielli”.

