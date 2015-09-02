Cifti bën seks mbi makinë ditën për diell
Lajmifundit / 2 Shtator 2015, 18:32
Soft
Një çift turistësh të huaj kanë shokuar pushuesit në ishullin Rodhos në Greqi.
Ata u filmuan nga videot amatore duke bërë seks në mes të vendit pa e vrarë mendjen nga të tjerët.
Çifti pasi doli nga deti, hipi mbi kofanon e makinës së tyre për të kryer aktin sublim.
Pasi përfunduan, ata u larguan qetësisht sikur asgjë nuk kishte ndodhur.
Mediat greke duket se janë ndier të fyera nga të tilla gjeste të turistëve të huaj në vendin e tyre.
Me ironi grekët janë shprehur: “Të paktën shpresojmë që të kenë përdorur syza dielli”.