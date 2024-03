Një lajm i madh për Juven para ndeshje ndaj Barcelonës

Një lajm i shkëlqyer për Juventus-in në vigjilje të ndeshjes me Barça-n. Sulmuesi Paulo Dybala do të jetë i gatshëm për sfidën e kthimit çerekfinale në Champions League kundër Barcelona-s në “Cam Nou”.

Argjentinasi u dëmtua në ndeshjen e fundit në kampionat ndaj Pescara-s, të cilën bardhezinjtë e fituan 3-0. Në fillim u krijua përshtypja se lojtari do të mungonte por frika është zhdukur pasi 23-vjeçari është stërvitur normalisht me skuadrën të hënën në Torino.

Dybala zhvilloi një ndeshje fantastike duke e ndihmuar Juven të hedh një hap drejt kualifikimit me dy gola të shkëlqyer.

Sipas raporteve të “Sport Mediaset”, trajneri Allegri do të zbres në fushë me të njëjtin formacion edhe në ndeshjen e kthimit. Dilema e vetme e 49-vjeçarit është në mes të Dani Alves dhe Lichtsteiner, me zviceranin që duket se është më pranë formacionit pasi është më i kujdesshëm në mbrojtje.

Kampionët e Italisë e kanë fituar ndeshjen e parë 3-0 në Torino dhe janë shumë pranë kualifikimit, por gjithçka do të vendoset në “Cam Nou”, aty ku katalanasit realizuan një përmbysje epike duke eliminuar PSG-në, pasi ishin mundur 4-0 në ndeshjen e parë.