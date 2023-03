Nishani: Datën e zgjedhjeve e kam dekretuar, palët të gjejnë zgjidhjen

Presidenti i Republikës, Bujar Nishani ka deklaruar nga Dropulli se palët politike me besimin dhe ndihmën në zot duhet të gjejnë zgjidhje, pasi ai ka dekratuar datën e zgjedhjeve.

I pyetur nga gazetarët se a do të ketë zgjedhje në 18 qershor, kreu i shtetit tha se “Presidenti e ka dekretuar datën”

Ndërsa në lidhje me ngërçin politik, Nishani u shpreh:

“Kisha, besimi dhe zoti na japin besim. Nga ky vend sot jam optimist se edhe politikanët do të orientohen me ndihmën e zotit me respekt për njëri -tjetrin të gjejnë zgjidhjen e duhur me më pak pasoja”

Ndërkohë që PD ndodhet në ditën e 58 të protestës palët kanë hedhur hapin e parë për negociata. Burime të Ora News thanë se ditën e djeshme, dy negociatorët Taulant Balla dhe Oerd Bylykbashi kanë zhvilluar një takim.

Ndërkohë po dje mazhoranca tha se do të kërkojë ndihmën e Partive Parlamentare Europiane për të negociuar mes pozitës dhe opozitës.