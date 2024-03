Enrique s`është normal, ja me sa sulmues do të luajë ndaj Juventusit

Fitorja ndaj Real Sociedadit mesa duke i ka dhënë zemër trajnerit të Barcelonë, Luis Enrique për sfidën e kthimit ndaj Juventusit , ku duhet një përmbysje e çmendur.

Trajneri i Barcelonës ka folur për mediat pas ndeshjes kundër Sociedadit, teksa vuri në pah faktin se skuadra ka ende nevojë të përmirësohet.

“Është evidente që duhet të përmirësohemi edhe përse këto momente ndëshkohemi me rastin më të vogël që na krijohet. Do të rrezikojmë shumë për ndeshjen në Ligën e Kampionëve, aq sa ndaj Juventusit mund të luajmë me 8 sulmues”, ishin fjalët e Enriques.