Arrestohet hajduti që vidhte të brendshme femrash
Një hajdut në Kinë është arrestuar nga policia, të cilët zbuluan në shtëpinë e tij mijëra të brendshme femrash.
Ata përdorën një kamion për të boshatisur shtëpinë e tij me gjëra që i kishte vjedhur për 10 vite. I dyshuari, që mban nofkën Xing kishte më shumë se 10 thasë plot me veshje femrash në shtëpi.
40-vjeçari pranoi se kishte bërë një veprim të tillë, pasi ishte divorcuar nga partnerja dhe se gjithmonë i ka pëlqyer rrobat e femrave. Ai zbuloi se në shkollë të mesme i kërkonte shokëve që ta trajtonin si vajzë.
Një grua, të brendshmet e së cilës ishin vjedhur, vuri re që ato vareshin në ballkonin e një banese aty pranë.
Ajo e raportoi ngjarjen në polici dhe ata arritën të gjejnë një sasi të madhe me rroba femrash në provincën e Jiangxi.