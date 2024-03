Bert Aliaj-Vjola Spiros: Vuan nga kompleksi i trangullit, e rrotullon nëpër gojë

Edhe kjo puntatë nuk ka kaluar pa polemika në “Dance With Me”. Sërish qëndra e vëmendjes ka qenë anëtari i jurisë Robert Aliaj dhe çifti Drini dhe Viola, e sidomos kjo e fundit. Pas kërcimit të tyre moderatorja Alketa Vejsiu, i ka lënë skenën për një moment çiftit dhe ata kanë pyetur jurine për pikët e tyre. Robert Aliaj ka vijuar me “sulmet” e tij nga Viola Spiros. ”Ka njërez që vuajnë nga kompleksi i trangullit, e rrotullojnë nëpër gojë, dhe ti je një ndër ta”,-ka thënë Roberti. Ndërkohë Spiro i ka thënë se nuk dëshironte t’i përgjigjej Robertit si dhe që ai nuk do t’ia hiqte kurrë buzëqeshjen nga fytyra. Revista who