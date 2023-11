The Washington Times: Një stuhi po shpërthen në Shqipëri! Ballkani në prag të një shpërbërje të re

Stabiliteti i Ballkanit lidhet fortë me sigurinë e Europës, por për “Washington Times”, problemet e këtij rajoni mund të kthehen në kërcënim edhe ndaj sigurisë amerikane.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

I ngjeshur në cepin jug-lindor të Europës, ai është mijëra km larg bregut lindor të SHBA-së. Për këtë arsye do ta falnim amerikanin e thjeshtë nëse do të pyeste: po ç’lidhje kam unë me këtë rajon? Arsyet, shpjegon artikulli, janë disa.

“Ky rajon ka qenë historikisht një vatër e nxehtë për shpërthimin e konflikteve në Europë, disa prej të cilave kanë tërhequr në luftime edhe trupat amerikane. Ky është një nga shkaqet përse Amerika ka investuar atje miliarda dollarë ndihma që prej fundit të Luftës së Ftohtë”, vazhdon shkrimi.

Artikulli i plote:

I strukur larg në këndin juglindor të Evropës, Ballkani është 4,500 milje nga Bregdeti Lindor. Pra një amerikan mesatar do të jetë i justifikuar nëse pyet: “Çfarë lidhje ka ky rajon me mua?” Por stabiliteti dhe siguria në Ballkan është e rëndësishme për SHBA-në për shumë arsye.

Historikisht, rajoni ka qenë një pikë e nxehtë për luftërat në Evropë – disa nga të cilat kanë tërhequr edhe trupat e SHBA-së në luftë.

Kjo është një arsye e SHBA-së që ka investuar miliarda si ndihmë aty, që nga fundi i Luftës së Ftohtë. Disa pjesë të rajonit kanë qenë edhe vatra të ekstremizmit islamik dhe bashkarisht, Ballkani ka dërguar qindra luftëtarëve të bashkohen me Shtetin Islamik në Siri. Gjatë gjithë kohës, Rusia është aktive në rajon, duke u përpjekur të minojnë interesat e SHBA-së atje.

Tani ka kërcënime politike, të cilat kërcënojnë përpjekjet e Amerikës për të sjellë sigurinë dhe begatinë në rajon – në një pjesë me paratë e taksapaguesve së SHBA. Sipas një letre të fundit të nënshkruar nga gjashtë senatorë dhe kongresmenë, organizata si Fondacioni Shoqëria e Hapur e George Soros, janë forcimin e lëvizjeve politike të krahut të majtë në rajon në kundërshtim me interesat amerikane, dhe përdororin fondet e siguruara nga USAID-i për ta bërë këtë. Aktorët shtetërorë si Rusia janë duke përfituar nga destabilizimin politik që pasoi për të promovuar një axhendë antiperëndim.

Stabiliteti dhe siguria e siguruar në rajon që nga fundi i viteve 1990 mund të jetë në prag të një shpërbërjeje të madhe, si demokracia dhe qeverisja e mirë janë duke u testuar. Vetëm shikoni se çfarë po ndodh në Maqedoni.

Ndikimi i keq nga jashtë në vend ka çuar në një paralizë politike që ka lëkundur themelet demokratike. Kjo duhet të jetë një thirrje zgjimi për politikëbërësit SHBA-së. Ndërkohë, një stuhi është duke shpërthyer në Shqipëri, ku zgjedhjet nacionale janë planifikuar për në qershor. Si një anëtare e NATO-s, rreziqet janë edhe më të larta në Shqipëri dhe kërcënimi për destabilizimin e rajonit është edhe më i madh. Nëse gjërat shkojnë keq, Rusia do të jetë aty për të marr çfarë ngeli. Janë tre faktorë për t’u parë.

Së pari, zgjedhjet e ardhshme duhet të jenë transparente, të lira dhe të hapura. Partia Demokratike në opozitë e ka humbur besimin në procesin zgjedhor dhe qeveria në pushtet nuk ka bërë asgjë për të lehtësuar frikën e mashtrimit.

Edhe Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësime në lidhje me potencialin për parregullsi zgjedhore. Së dyti, ka korrupsion të përhapur kudo në Shqipëri. Në zemër të këtij korrupsioni është zhvilluar tregtia e drogës në rajon.

Shqipëria duket se është në rrugën e saj për t’u bërë epiqendra evropiane e tregtisë së paligjshme të drogës. Zyrtarë të lartë të Partisë Socialiste në pushtet kanë qenë të lidhur me organizata të mëdha të trafikut të drogës dhe kryeministri Edi Rama ka qenë i akuzuar në mënyrë të përsëritur për dështim në lidhje me goditjen e operacioneve të tyre.

Së fundi, ashtu si në Maqedoninë fqinje, ekziston një shqetësim serioz në lidhje me grupet jashtë, si Fondacioni i Shoqërisë së Hapur.

Përzierja e zotit Soros në Shqipëri, përmes Departamentit të Shtetit nuk është asgjë e re. Është e ditur tashmë nga emailet e hakuera të John Podesta-s, kur Hillary Clinton kryesonte Departamentin e Shtetit, që Z. Soros kishte komunikuar drejtpërdrejt me Clinton dhe stafin e saj. Rex W. Tillerson duhet t’i jap fund kësaj praktike menjëherë. Në këtë pikë, është e vështirë për të parë se sa ndikim Sh.B.A mund të ushtrojë në Shqipëri. Z. Rama kohët e fundit e ka përshkruar presidentin Trump si “turpi i qytetërimit tonë.” Nuk është një bazë e mirë për një marrëdhënie të shëndetshme SH.B.A-Shqipëri!

Por të paktën, ne mund t’i ndalim duke i’ua hequr mundësinë atyre që nuk i kanë interesat e Amerikës në zemër. Politikëbërësit amerikanë u treguan të prerë për dramën e vazhdueshme politike në Maqedoni. Ne nuk mund të përballojmë një përsëritje të të njëjtave gabime në Shqipëri. Uashingtoni duhet t’i kushtojë shumë më tepër vëmendje se çfarë po ndodhë në Ballkan. Përndryshe investimet tona masive atje pas Luftës së Ftohtë mund të konsumohen.