Vrasja me 20 plumba në Vlorë, gjendet e djegur makina e vrasësve të Elidon Mehmetit

Nje makine e djegur tip BMW u gjet ne territorin e Fierit mengjesin e sotem, vetem pak ore pas vrasjes me 20 plumba te shtetasit elidon Mehmeti ne Vlore.

Makina e djegur dyshohet qe mund te jete mjeti me te cilin udhetonin autoret e atentatit te kryer ndaj 35 vjecarit Elidon Mehmeti, i cili u ekzekutua mbreme ne qytetin e Vlores.

Automjeti do të ekzaminohet për të gjetur prova të mundshme që mund të lidhen me ngjarjen e rëndë. Mehmeti u vra me bresheri plumbash brenda ne makinen e tij kur po levizte ne sheshin Pavaresia.

Nuk dihen ende shkaqet e kesaj ngjarjeje dhe policia nuk ka dale ende me nje verison zyrtar, ndonese jo zyrtarisht, thuhet se viktima ka qene i denuar per trafik droge me skafe ne Itali.

Gjate oreve te nates jane shoqeruar disa persona qe sipas policise mund te kene dijeni per krimin. Mehmeti per policine ishte nje listen e personave te dyshimte per trafiqe te paligjshme ne shtetin italian.