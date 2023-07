Opozita deklaron: Duam pakt politik ose nuk regjistrohemi në KQZ, ‘takohemi’ në Kavajë më 7 maj

Qëndrimi i opozitës nuk ndryshon, për të mos hyrë në zgjedhje me kryeministër Edi Ramën. Koalicioni opozitar është mbledhur sot dhe ka konfirmuar qëndrimin për të mos u regjistruar në KQZ deri në arritjen e një pakti politik për krijimin e qeverisë teknike që do sigurojë zgjedhje të lira.

Kreu i PD-së Lulzim Basha është takuar sot me aleatët e tij për të marrë një vendim pikërisht disa orë pas skadimit të afatit të KQZ-së për regjistrim.

Qeveria teknike që do të sigurojë zgjedhje të lira ka qenë kërkesa e opozitës që prej 18 shkurtit, dita e protestës dhe ngritja e çadrës para Kryeministrisë.

Por, ndërkohë opozita ka paralajmëruar një protestë të madhe kombëtare në Kavajë më 7 maj, ditën kur do të mbahen edhe zgjedhjet për kreun e Bashkisë, ku as opozita dhe as LSI nuk merr pjesë. Koalicioni opozitar vendosi mbajtjen e një protestë të madhe kombëtare më 7 maj në Kavajë.