Detajet/ Sherri në Elbasan, dy prej të plagosurve sapo kishin ardhur nga Anglia

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mesditën e sotme në Elbasan, ku sherri mes disa personave në lokal përfudnoi me plagosjen e tre personave. Sipas policisë “4- 5 persona janë përfshirë në konflikt. Si pasojë e konfliktit me sende të forta e më pas me armë zjarri janë plagosur tre persona, nga këta, 2 me armë zjarri dhe 1 me sende të forta”.

I plagosur mbeti A. Gjini dhe K. Gjini të cilët janë rezidentë në Agli dhe kishin vetëm pak kohë që ishin kthyer. I plagosuri i tretë është H. C.

Konflikti dyshohet të ketë nisur midis A.GJ dhe H.C.

K.Gjini dhe H.C kanë plagë të shkaktuara nga arma ndërsa K. GJ me plagë thikë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Të plagosurit janë transportuar me urgjencë në kirurgjinë e Elbasanit ku janë jashtë rrezikut për jetën.

Në vendngjarje policia bashkë me grupin hetimor panë vendin e ngjarjes ku rreth 15 gezhoja gjendeshin në tokë, dhe mjeti tip BMV me targe AA 448 Kt të cilin grupi hetimor po kryen veprimet hetimet.

Grupi hetimor po punon per zbardhjen e ngjarjes.