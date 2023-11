Komentuesi: Mos e dridh si “Likja”! Rama: S’ka as dridhje, as dredhje por vetëm…

Kryeministri, Edi Rama, me një shënim në “Facebook” i është përgjigjur sot aleatit të tij Ilir Meta lidhur me propozimin mbi zgjedhjet dhe qeverinë e “besimit”.

Në reagimin e tij, Rama tha se vlerëson përpjekjen e Metës për të kërkuar një zgjidhje që kënaq PD. “Nëse kjo e fundit kërkon një diskutim serioz, ne jemi të gatshëm, – tha Rama, por shtoi se “Kushtetuta jonë është shumë e qartë – zgjedhjet duhet të mbahen në 18 qershor. Kushtetuta është shumë e qartë – qeveria është vullnet i shumicës. Nëse biem të gjithë dakord me Kushtetutën, unë jam i bindur se mund të biem dakord për gjithcka tjetër”, – u shpreh kryeministri.

Ceç këtij shënimi, shefi i qeverisë ka replikuar edhe me disa komentues që e kanë vlerësuar si tërheqje këtë qëndrim të tij.

“Kryeministër. Më duket se ke filluar po bëhesh politikan karriere. Se të jetë për popullin të gjithë e dinë që dialogu për të përmirësuar jetën tonë bëhet në Parlament, as ne restorant dhe as te çadra. Kështu që qëndroi atyre që ke thënë, mos e dridh si “Likja”. Lere PD-në te çadra se dhe atje e ka shumë dhe vazhdo puno për hallet e popullit dhe jo per hallet e Saliut”, – i shkruan qytetari.

Në replikën e tij Rama shkruan “ma ler mua të mbaj hallet e popullit në kurriz se e kam për detyrë, t’i lexoj prapë çfare kam shkruar dhe do të kuptosh që s’ka as dridhje, as dredhje, po zgjedhje në 18 qershor”, – shprehet Rama.

Një tjetër komentues i thotë se “deri dje hyje në zgjedhje pa opozitën ti zotrrote, sot qenke gdhirë i gatshëm për dialog”. Ndërsa Rama ia kthen “unë kam shkruar shqip dhe s’kam unë faj që ti e lexon SHQUP”.