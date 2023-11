Rama reagon për protestën e opozitës: Nëse kjo ishte më e madhja, filxhani është shkencë

Pas protestes se opozites tek kryeministria dhe Parlamenti ka ardhur edhe reagimi i kreut te qeverise Edi Rama. Ai shprehet me ironi se kjo jo vetem qe nuk ishte protesta me e madhe, por ishte dhe me e turpshmja. Rama thekson se opozita me kete qendrim eshte duke i rritur vetes faturen negative qe qytetaret do ti japin sic thote kryeministri, ne zgjedhjet lokale te 30 qershorit.

Reagimi i Kryeministrit Rama:

Nëse kjo ishte protestë e madhe atëherë filxhani është shkencë, Saliu është astronom dhe pakica ështē shumicë!

Në fakt kjo s'ishte as e madhe, as e denjë po thjesht e turpshme për pdLSI! Këta humbës të pashërueshëm po rrisin çdo ditë faturën që do u presë Sovrani në 30qershor?