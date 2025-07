Vdiq në avionin me drogë në Spanjë, fqinjët: Majori jetonte me ushqime me listë

Piloti i ushtrisë shqiptare me gradën major që u rrëzua në Spanjë me një helikopter të mbushur me drogë, në dyqanin e lagjes ku jetonte në “Kombinat” ka lënë një listë të gjatë ushqimesh pa paguar.

Në rrugën “Anri Buazen” ku ndodhet shtëpia me qera e Sokol Fekës, për pilotin e dekoruar 5 herë të Bazës Ajrore të Farkës komshinjtë nuk gjejnë asnjë lidhje mes jetës së tij në varfëri dhe trafikut ndërkombëtar të drogës.

Vjollca është shitësja e dyqanit ku blinte dhe familja Feka dhe na tregon se Sokoli në shumicën e kohës ushqimet i merrte me listë për ti paguar ditën e rrogës.

“Unë kam një dyqan aty dhe ata vinin e merrnin me të shënuar, jo më që të ishte në ato gjëra. Ai ishte njeriu më i mirë që ekziston këtu, nuk e dinim që kishte të tërë ato grada. Sepse ai as nuk është marrë me pisllëqe, ishte aq i thjeshtë. Ai nuk hyn fare te puna e drogës. Ka kaq vinte që rri me qera. Një njeri që merret me drogë nuk rri me qera, po vete e ble shtëpi e katandi”, tha ajo.

Një fqinje tjetër e majorit deklaron: “ Po njeri i mirë, shumë i qetë. S’ ka për bukuri. U çuditëm”.

Familja e Majorit të ndjerë, Sokol Feka, banon me qera në katin e tretë të një banese në zonën e “Misto Mames”. Komshinjtë preferojnë të mos flasin për kameran tonë, ndërsa bashkëshortja e të ndjerit reagon deri e revoltuar ndaj gazetarëve që janë shfaqur shpesh këto ditë në oborrin e saj.

Gruaja e majorit Erjola Feka: “ Na lini të qetë! Po të kërkoj një nder të madh. Na lini, është një hall shumë i madh për ne! Të lutem! Të lutem!”

Ende nuk dihet se kur do të vijë trupi i pa jetë i Majorit në atdhe, teksa familjarët kanë filluar negociatat me Ambasadën spanjolle për plotësimin e dokumentave.

Pavarësisht se ishte një nga 5 pilotët elitë të Flotës Ajrore Shqipare, Majori Feka paguhej 53 mijë lekë në muaj, teksa përfitonte edhe honorare për çdo fluturim të kryer brenda vendit.

Sokol Feka u godit nga Forcat Ajrore të Mbretërisë Iberike, ndërsa udhëtone më një avion të mbushur me 1 ton drogë nga Maroku në drejtim të Spanjës.oranevvs