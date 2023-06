Zbulohet jeta e të fejuarit të Marinës, martesa një ditore 300 mijë euro, lidhja me këngëtaren e njohur

Vetëm ditën e djeshme u prezantua për të gjithë publikun si i fejuari i vajzës së Eli Farës, Marina Farës. Mirëpo Edi Ismaili nuk është një figurë e panjohur.

Dje u zbulua se ai është biznesmen i njohur në fushën e showbizzit si dhe mik i ngushtë i Edi Ramës.

Por jo vetëm kaq. Sot kanë dalë në dritë detaje të tjera në lidhje me të shkuarën e tij. Edi Ismaili kohë më parë ka qenë i lidhur për një kohë të gjatë me Rozana Radin, me të cilën janë ndarë për arsye ende të pazbuluara.

Një detaj tjetër interesant nga jeta e tij është dasma superluksoze në Bllok, e cila i ka kushtuar jo pak, por 300 mijë dhe që fatkeqësisht me vajzën në fjalë është ndarë vetëm një ditë më pas.

Gjithsesi duke lënë pas ta shkuarën e tij, Edi para disa ditësh i ka dhënë unazën prej diamanti Marinës, duke e propozuar këtë të fundit si gruan e jetës. Epo urime çiftit.