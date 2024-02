Shokuese/ Burri hodhi kanaçen në tokë dhe ofendoi pastruesin, nuk do t’a besoni reagimin prekës të tij(Video +16)

Të gjithë shpesh herë tregohemi të pa edukatë duke hedhur mbeturinat në tokë, duke mos e respektuar punën e të tjerëve. Një veprim i këtillë është filmuar në rrugë. Një qytetar i pandërgjegjshëm në prezencë të pastruesit të rrugëve hedh në tokë një kënaçe, dhe ky veprim nervozoi tej mase pastruesin i cili i kërkon ta kapë dhe ta hedh në shportë. Por ai refuzoi të bëjë një gjë të tillë, madje e provokoi pastruesin duke e shkelmuar kënaqen në një shenjë injorance dhe mos respekti.

Ky i ri kurrë nuk kishte menduar se veprimin që e bëri në prezencë të pastruesit do t’i kushtojë shtrenjtë, pasi pas fjalosjes me pastruesin goditet me shishe në kokë.

Pas këtij incidenti, pastruesi insiston që miqtë me të cilët ishte ky i ri i papërgjegjshëm ta marrin kënaçen dhe ta hedhin në shportë të mbeturinave.

https://www.facebook.com/LADbible/videos/3140951292618706/