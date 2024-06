Banori: Dua të jemi më tepër se shokë. Ja si reagon banorja e Big Brother

Danjeli është një prej djemve më simpatikë në shtëpinë e Big Brother, fakt që e kanë vënë re edhe vajzat e tjerë të shtëpisë.

Brenda Big Brother ai do të bëhet çift me atë që do të përcaktojnë teleshikuesit.

Por kjo nuk e pengon atë që të shpreh hapur që kërkon të jetë më tepër se sa shokë me Fotininë.

“Kam shumë shumë qejf që të të kisha pak më shumë se shoqe. Është pak herët, por nëse do kishe dëshirë të kishim diçka më sh se shoqëri dua t’ë japësh një përqafim”, i thotë ai.

Ajo i përgjigjet se do ta mendojë, por ama përqafimin nuk harron t’ia japë…..