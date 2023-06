“Më përdhunoi për 5 vite”, reagon Leonard Bombaj: Kam prova shumë tronditëse...!

Pas intervistës dhe kthimit edhe një herë në kujtesë të problemit madhor mes aktores Ajsi Xhaxhaj dhe Leonard Bombaj, ku kjo e fundit e akuzoi zyrtarisht Bombajn për ngacmime seksuale e përdhunime 5 vite me radhë, ka folur edhe ky i fundit.

Bombaj shprehet se asgjë nuk është e vërtetë nga ajo që ka thënë Ajsi dhe se çdo gjë ia ka lënë në dorë drejtësisë, e cila ka folur e ka dhënë vendimin e saj në lidhje me këtë çështje, ku Bombaj u shpall i pafajshëm.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Nuk kam folur deri më tani sepse kam pasur të bëj me një fëmijë dhe kam lënë drejtësinë të flasë. Por tani do të flas me prova dhe do të mbaj një qëndrim tjetër. Kam prova të forta dhe tronditëse dhe do t’i bëjë publike”, ka deklaruar ai për “Panorama”.

Ai thotë se arsyeja e vetme se përse aktorja i kthehet edhe një herë kësaj historie është vetëm për të shkatërruar imazhin e tij publik, por kjo nuk i bën më përshtypje pasi është mësuar tashmë.

Ajo po vesh rrobat e një viktime në trupin e një aktoreje”, vazhdoi Bombaj.

Sa i takon deklaratës së Ajsit se i janë marrë para nga llogaria e saj bankare, Leonardi e mohon kategorikisht duke theksuar se kjo është një shpifje e radhës.

Do të flas me prova për këto akuza të rreme, dhe provat janë shumë shumë tronditëse”, ka përfunduar ai.

Lexoni edhe:

Flet për herë të parë Ajsi Xhaxhaj që akuzoi Bombajn: Më vranë fëmijërinë, më abuzuan me mua 5 vjet rresht