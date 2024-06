Kërcënuan biznesmenin duke i kërkuar 10 mijë euro, arrestohen dy të rinjtë në Tiranë (Video)

Policia e Tiranës ka vënë në pranga dy të rinj, 19 dhe 21 vjeç, punonjës të një kompanie që merrej me pastrimin e xhamave, pasi u arrestuan pr kërcënim. Mësohet se për ta trembur biznesmenin, Altin Vasili dhe Durim Dervishi i shkruanin mesazhe ku prezantoheshin me emrin Altin Shullazi. Biznesmeni që zgjodhën për t’i vënë gjobë quhet, Piro Zoto dhe shiste xhama. Shuma që duhej të paguante ishte 10 mije euro. Përndryshe në celular i vinin kërcënime me vdekje nga “Altin Shullazi”.

Altin Vasili dhe Durim Dervishi punonin ne nje kompani qe merrej me pastrimin e xhamave. Të rinjtë blinin materialet tek biznesi i Piro Zotos në autostradën Tiranë-Durrës.

Pas denoncimit të Zotos, policia zbuloi se mesazhet vinin nga celulari i babait të Altin Vasilit. Duket se xhamapastruesit e kishin marrë seriozisht kërcënimin. Në shtëpinë e njërit prej tyre, policia gjeti një Kallashnikov.

