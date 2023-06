Momenti i arrestimit të Zani Çaushit, tallet me policin: Leri gazetarët të filmojnë

Në një video të realizuar në 28 shtator 1997, “Associated Press” ka filmuar ndalimin për herë të parë nga policia të Zani Çaushit, me akuzën e armëmbajtjes pa leje.

Me pas në vitin 1999, kreu i bandës së Vlorë, Zani Çaushi u dënua me burgim të përjetshëm nga drejtësia shqiptare për një sërë krimesh të kryera në vitin 1997.

Në përfundim të seancës gjyqësore ku iu dha masa e sigurisë “arrest me burg”, Zani Çaushi tallet me një efektiv në momentin që shoqërohet për në furgonin e policisë duke iu drejtuar me fjalët: “Leri gazetarët të filmojnë o shpirti”. (momenti 01:49 në video).