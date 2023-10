Majlinda Kelmendi nxjerr në shitje simbolet e “Rio 2016” ku fitoi medaljen e artë

Kampionja botërore në xhudo, Majlindja Kelmendi ka vendosur që t`i vë në shitje pjesën që mbante në shpinë në Lojërat Olimpike Rio 2016 ku shkruan emri i saj dhe vendi nga vjen.

Ajo ka vendosur të nxjerr në shitje medaljet për ti ardhur në ndihmë fëmijëve të sëmurë.

“Prej sot Majlinda është Ambasadore e Shoqatës Care for Kosovo Kids ajo dhuroj fanelen e saj me të cilën fiton të artën në Lojëra Olimpike në Audicion,mjetet do shkojnë për shërimin e fëmijëve me kancer.”ka shkruar Driton Kuka në Facebook.