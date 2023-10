Ngjarja në Ballsh, flet daja i ish-nuses së autorit: Hyri me pistoletë dhe...

Të tjera detaje zbardhen nga plagosja e dyfishtë një ditë më parë në Ballsh. Daja i ish-bashkëshortes së Lulëzim Sinës, Filip Kosto rrëfen i tronditur ngjarjen, ndërsa pohon se ish-dhëndri i tyre hyri i maskuar në banesën çiftit Edmond dhe Ludmilla Xhaferaj dhe më pas tentoi t’i vriste me pistoletë. Ai shton më tej se arma, e cila sipas tij ishte me silenciator u bllokua si fillim, ndërsa pasi Sina e kishte rregulluar, kishte hapur zjarr.

“Autori ishte me maskë, me pistoletë me silenciator. sapo hyri në banesë tentoi të qëllonte por iu bllokua arma. Hoqi maskën tentoi të qëllojë sa iu zhbllokua arma. U përlesh me ish-vjehrrin dhe e qëlloi me armë”, tha Filip Kosta.

Më tej daja shton se Lulzimi kishte kërkuar që të rikthehej me mbesën e tij, por ata ishin ndarë para 2 vitesh.

“Rreth orës 20:40, në lagjen ‘5 Shkurti’ Ballsh, brenda në banesë janë plagosur me armë zjarri bashkëshortët E.Xh., 53 vjeç, dhe L.Xh., 52 vjeçe, të cilët ndodhen në sallën e kirurgjisë së spitalit Fier. Nga hetimet e policisë rezulton se autor i dyshuar i ngjarjes është ish-dhëndri, shtetasi L.S., 35 vjeç, banues në Dukas, Patos. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punojnë për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, gjithashtu është organizuar puna për kapjen e autorit”, bëri të ditur mbrëmë Policia e Fierit.

Mësohet se 35-vjeçari kishte jetuar me gruan e tij prej 5 vitesh në Amerikë, por para 1 vit e gjysmë ishin kthyer pas problemeve që kishin me dokumentet. Pas kthimit, mes tyre kanë nisur edhe konfliktet e mosmarrëveshjet që çuan në divorc. Prej asaj kohe, sipas burimeve të Policisë, dhëndri kishte akuzuar prindërit e ish-bashkëshortes si shkaktarët që kishin bindur të bijën për t’i dhënë fund martesës. Po ashtu, ka dyshime se mbrëmë 35-vjeçar ka qenë në gjendje të dehur kur ka trokitur në derën e banesës së ish-vjehrrit të tij.