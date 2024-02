Mbesa e te pushkatuarit nga regjimi perballet ashper me djalin e Enverit, Ilir Hoxha

Jonuz Kaceli ishte nje nga te pushkatuarit e regjimit komunist per skenarin e bombes ne ambasaden sovjetike.

Vajza e Kacelit ka pasur nje perballje gjithe nerv me Ilir Hoxhen, pasardhesin e diktatorit Enver Hoxha. Kete perballje vec te tjerash edhe banale ajo e ka publikuar ne FB:

Perballje me te birin e diktatorit Enver Hoxha ne Malpensa!

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Jo skane fitu! Ne do ia dalim! Sa t'kete nipa e mbesa Martiresh qe do e dune Shqypnine Shqypnia do bohet!

Ilir Hoxha edukate zero me fjalor rruge: "Jam i biri i heroit te Popullit - tha - e ju na keni rruar bythen!"

"Ilir Hoxha jam Keda Kaceli mbese e Martirit Jonuz Kaceli dhe heci kryelarte se kam gjak shqiptar dhe Shqypnija do bohet."

"Kur s'u be deri tani lesh do behet."

"Jo jo do e bejme -i thashe-do behet dhe ju nuk keni fituar!"

"E le te behet me plasi bytha!"

Isha ulur dhe me kaloi prane dhe u ul perballe meje. E njoha direkt nje sere ndjenjash m'u mbeshtollen u sigurova se ishte ai. Rrahjet e zemres m'u shpeshtuan dhe fillova t'a fiksoja.

Shkembim shikimesh. Ngulitje shikimi pas disa sekondash sfide shikimesh uli syte.

Une: Po uli syte se sado yt ate vrau preu dogji pjesen me te mire te shqipetareve, sado jot eme ne pleniumin e grave komuniste ne 79 do bertiste "ne do t'i persekutojme armiqte e popullit deri ne brezin e shtate madje do i leme femijet e tyre pa martuar, sado ju akoma e helmoni token dhe sundoni Shqiperine me te keqen nje dite Shqypnija do behet Ilir Hoxha.

Ai: Ca do moj? Mire e kane bere. Kush je ti s'te njoh.

Une: Une jam pjesa e deshtuar e familjes tende kriminele per asgjesimin tone. Une jam mbese martiri e sa t'kete bije e bija Martiresh nipa e mbesa Martiresh Shqypnija do behet.

Ai: E pastaj c'me duhet.

Une: Ka shqiptare qe e duan Shqypnine. Ju kupole mafioze nuk e doni dhe sundoni me te Keqen prej 70 vjetesh me lloj lloj krimesh e trafiqesh po nuk keni fituar.

Ai: Jo po keni fituar ju na keni rruar bythen.

Une: Jo ne nuk kemi fituar ne kemi mbifituar sepse ne jemi. Nje dite krimet do denohen. Vone po do behet.

Ai: E ca do denoni ju moj do na hani mutin.

Une: Do i vije koha se koha eshte bujare.

Ai: Ca je ti moj kush je ti moj.

Une: Me njeh ti me njeh. E di ti e di shume mire kush jam une kush jemi ne. Ilir Hoxha une jam mbese Martiri jam pasardhese e atyre 6000 njerezve qe yt ate vrau. Jam mbesa e Jonuz Kacelit Keda Kaceli jam shenoje emrin tim e thuaja klikes qe s'keni fituar.

Ai: E une jam i biri i heroit te popullit e ju na keni rruar bythen.

Une: Ilir Hoxha do i vije koha qe do i hiqet titulli po prisni se do i vije koha cdo gjeje se smund te vazhdoje te jete i popullit ai qe popullin e beri skllavin e tij e akoma ti e soji jot akoma e shfrytzoni. Po Shqypnija do bohet.

Ai: lesh do behet kur s'u be deri tani nje mut do behet.

Une: Po do behet se Shqypnine e do Zoti ai Zot qe yt ate krimineli kombit e perzuri. (Ai: E mire shume beri) Une: Shqypnija do behet dhe ju nuk keni fituar.

Ai: E le te behet me plasi bytha!

Kjo ishte hera e pare qe kam pas perballe dike direkt nga Familja e se Keqes kombetare. Sfida mbaroi me fjalet e turpshme rrugacerore te birit te kriminelit qe u cua e iku. Dhe llomotiti "me plasi k..."

Me kaq mbaroi. Asnje reagim nga pasagjeret e tjere. As pozitiv as negativ. Pervec nje vajze te re e cila me tha kur ai iku "sa mire bere dhe une jam pjese e familjeve te persekutuara".