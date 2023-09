22-vjeçarja ruse që po bën me dhimbje koke Kim Kardashian

Modelja e njohur si Kim Kardashian e Rusisë, ka pesë milionë ndjekës në llogarinë e saj në Instagram. Anastasia Kvitko është quajtur një “vajzë budallaqe”.

22 vjeçarja “tallet” nga ndjekësit pasi mendohet se fotot e saj janë të realizuara me photoshop.

Njëri prej tyre komenton: “Faleminderit që më bën të qesh, kjo është një photoshop amator”.

Modelja seksi, vazhdon të provokojë me poza të ‘nxehta’. Kvitko ua bënë me dije se shumë shpejt do të lërë pas edhe yllin Kim Kardashian.