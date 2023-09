Veprimi i çunave të lalit i ka shokuar të gjithë, i marrin mallin të moshuarës dhe…

Një rast krejtësisht i vecantë dhe shokues është parë nga cunat e lali Erit gjat sekuestrimit të malrave të rrugë.

Policët bashkiakë pasi kanë debatuar me një të moshuar, e cila i kalon të tetëdhjetat, i kanë marrë asaj mallin. Do thoni ju çfarë bënë me të? Nuk e morën jo, ajo që bënë është shumë më e tmerrshme.

JOQ.al, raporton se policët i kanë rënë shkurt, pra mallin e sekuestruar e kanë hedhur në një kosh mbeturinash që ndodhej aty pranë.

Kjo është fotoja e tmerrshme më poshtë që tregon se si e moshuara shikon me dhimbje në koshin e mbeturinave mallin që ajo është munduar për ta shitur e për të fituar dy lekë për bukën e gojës.

Kjo është dhe fytyra e vërtetë e lali Erit që në TV bën "bamirësi" dhe i lejon femrat të udhëtojnë falas më 8 mars, por realitetin e tregojnë fotot e mëposhtme.