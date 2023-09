"Tmerri në Qendrën Tregtare, mungonte ajri, desh plasëm, dyqanet me xhama të palarë"

Qytetarët vazhdojnë të japin përshtypjet e tyre në lidhje me qendrën tregtare më të re të hapur në Tiranë.

Vec faktit se parkingu është me pagesë, ndryshe nga qendrat tjera tregtare në vend, qytetarët ankohen se kanë vonesa artificiale si pasojë e trafikut në parkingun e qendrës në fjalë.

Për pasojë, sa më shumë qëndrojnë në parking me automjetin e tyre, aq më shumë detyrohen të paguajnë.

Por ankesat janë të ndryshme nga qytetarët.

Një grua shkruan se në tetë katë qendër tregtare, banjot janë vetëm në katin e dytë ndërsa ka vështirësi serioze me lëvizjet me ashensorë.

Një tjetër grua shkruan se përvoja e saj aty ka qenë e tmerrshme. Sipas saj, kati i fundit ishte vendi i dedikuar fëmijëve por aty nuk kishte ajër, të merrej fryma ndërsa shton se dyqanet ishin me xhama të palarë.

A.A shkruan:

E tmerrshme ne te gjitha drejtimet. Parkingu me pages qe diten e pare pa pike lidhje. Dyqanet me xhama te pa larte sidomos ai I lodrave te femijeve. Ashensori me super rralle. Kate pa fund me ngjit. Dhe me e tmerrshmja ne katin e fundit ishte qendra per te luajtur femijet qe nuk kishte fare ajerin dhe nuk ndiheshe rehat ta lije femijen ne ate hapsire.

A.L shkruan:

Nje Yll vetem per Arkitekturen deri me tani,se nga ana e menaxhimit cop cop,te paguash 300 lek parking per te ndejt ne trafik ne katin -3.Keni Kamera per te pare keshtu qe ngrini traret te pakten keto ditet e para te fluksit se na cmendet,na futet friken per te ardhur prape.

E.P shkruan:

Pas nje ore ne parkimin -3 mezi dolem.paguan 400 leke parkim 250 leke ne kendi i lojrave dhe ndenjem 30 min e ruajta femijen ne kembe se nuk kishe ku te rije.femijet po te dilnin nuk i lejonin prape te hynin.kaos total. corganizim i organizuar.sbesoj se ja vlen te vete me

M.Sh shkruan:

8 kate qendër, banjat ishin vetëm në katin e dytë.

Ashensorët skandalozë. Dyert më zunë karrocën e djalit dhe nuk hapeshin me sensor.

E tmerrshme!

Shyqyr që shtypi dikush butonin e hapjes së dyerve.

Për paraqitje të merrte në qafë, posi.