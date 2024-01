“Gati, hajde!”, operacioni me 110 forca policore, jepet masa ndaj të arestuarve

Gjykata e Shkodrës ka dhënë masat e sigurisë për 17 personat e arrestuar gjatë operacionit të Policisë të koduar "Early Spring".

Nga ky operacion u arrestuan 17 personave për kanabis, në të cilin morën pjesë 110 forca policie. Policia sekuestroi armë, drogë e fara kanabisi.

Masat:

Ngaj Bnard Bungaja i është dhënën masa e sigurisë arrest shtëpie me mbikëqyrje elektronike

Për Mentor Bungaja – arrest me burg

Gjin Çakaj – arrest shtëpie me mbikëqyrje elektronike

Ndok Bregu – arrest shtëpie me mbikëqyrje elektronike

Ndoc Papshaj- arrest shtëpie me mbikëqyrje elektronike

Emilja Qeftaj – arrest me burg

Llesh Qeftaj – arrest shtëpie me mbikëqyrje elektronike

Lihet ne fuqi masa arrest me burg per Nikolin Zef Bashi ndërsa i vëllai me mbikëqyrje elektronike Mark Zef Bashi.

Rinaldi Qeftaj- arrest me burg