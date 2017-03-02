LEXO PA REKLAMA!

Gjykata franceze informon Serbinë në kohë reale për Haradinajn

Lajmifundit / 2 Mars 2017, 20:09
Kosovë&Rajon

Gjykata e Colmarit menjëherë pas përfundimit të seancës së sotme ndaj kryetarit të AAK-së, Ramush Haradinaj, ka dal me një komunikatë dërguar medieve dhe përfaqësuesve diplomatik.

Gjykata në këtë komunikatë ka treguar arsyet e shtyrjes së vendimit për 6 prill.

Por ajo që shihet në listën e adresave elektronike është se Gjykata e Colmarit i ka raportuar në kohë reale Ministrisë së Punëve të Jashtme të Serbisë dhe askund nuk ndodhet një e-mail i zyrtarëve të Kosovës.

Në listë janë disa e-maile të gazetarëve dhe të përfaqësuesve serbë por asnjë i zyrtarëve kosovarë me punë në Francë.

Nuk dihet nëse kjo tregon mos interesimin e institucioneve kosovare për t’u informuar zyrtarisht nga Gjykata apo dëshirën e autoriteteve të Francës për t’i informuar vullnetarisht serbët me rastin Haradinaj./Blic

