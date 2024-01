Basha: Te çadra e PD-së po vijnë çdo ditë socialistë të zhgënjyer

Kreu i Partisë Demokratike ka deklaruar sonte për emisionin Opinion se opozita do rikthehet në Kuvend, vetëm nëse arrihet një qeveri teknike që ka besimin e gjithë forcave politike.

Basha theksoi se në çadrën e opozitës ka socialist që vinë çdo ditë me teserat e partisë të zhgënjyer nga qeverisja e Edi Ramës.

“Njerëz që i bashkohen kësaj lëvizje popullore që është më e madhe se Partia Demokratike, më e madhe se opozita siç është vetë kauza e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme dhe më e madhe se çdo parti politike, të jesh i sigurt, që një pjesë e këtyre socialisteve, për këtë lëvizje, kanë kryer misionin e saj të parë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Me siguri, do të kthehet edhe Partia Socialiste apo do kthehet tek një parti tjetër. Sigurisht janë të mirëpritur të vinë dhe të votojnë për PD-në. Por e vërteta është se këtu është një lëvizje popullore, kombëtare për një synim që është shumë më i madh se partitë politike”, tha Basha.