LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zëdhënësi i Merkel komenton protestën e opozitës: S'duam dhunë!

Lajmifundit / 1 Mars 2017, 18:41
Aktualitet

Qeveria e Gjermanisë ka reaguar për herë të parë ndaj situatës të krijuar në Shqipëri pas protestave të opozitës. Këtë gjë qeveria gjermane e ka bërë përmes zëdhënësit të kancelares Angela Merkel.

Steffen Seibert u pyet në lidhje me bllokimin që opozita i ka bërë parlamentit dhe për fjalët e Bashës se ai ka mbështetjen e shumë përfaqësive ndërkombëtare, shkruan TCH.

“Ajo që mund të them është se Qeveria e Gjermanisë mbështet reformat që i shërbejnë Shqipërisë. Ne nuk jemi për një politikë destruktive dhe as për bllokimin e parlamentit. Është e rëndësishme që të gjitha forcat politike në Shqipëri të kenë përfaqësues në Kuvend për të zgjidhur problemet e vendit’, ka thënë ndër të tjera Seibert.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion