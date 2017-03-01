Zëdhënësi i Merkel komenton protestën e opozitës: S'duam dhunë!
Qeveria e Gjermanisë ka reaguar për herë të parë ndaj situatës të krijuar në Shqipëri pas protestave të opozitës. Këtë gjë qeveria gjermane e ka bërë përmes zëdhënësit të kancelares Angela Merkel.
Steffen Seibert u pyet në lidhje me bllokimin që opozita i ka bërë parlamentit dhe për fjalët e Bashës se ai ka mbështetjen e shumë përfaqësive ndërkombëtare, shkruan TCH.
“Ajo që mund të them është se Qeveria e Gjermanisë mbështet reformat që i shërbejnë Shqipërisë. Ne nuk jemi për një politikë destruktive dhe as për bllokimin e parlamentit. Është e rëndësishme që të gjitha forcat politike në Shqipëri të kenë përfaqësues në Kuvend për të zgjidhur problemet e vendit’, ka thënë ndër të tjera Seibert.