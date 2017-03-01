LEXO PA REKLAMA!

Bën publike dokumentin, Balla: ‘’Shikoni sa fitonte i biri i Berishës në një ditë të vetme si sekser’’ (Foto)

Lajmifundit / 1 Mars 2017, 11:36
Aktualitet

Taulant Balla ditën e sotme publikon një document- shkresë, transfertë parash ku duket emri i djalit të ish kryeministrit Sali Berisha dhe Ismail Mulletit, emri i të cilit doli në kompanitë off shore të “Panama Papers”. Në atë dokument duket qartazi 200 mijë euro dhe në emrin e përfituesit është Shkëlzen Berisha.

Balla shkruan:

Shikoni sa fitonte i biri Sali Berishes ne nje dite te vetme, ne aktivitetin e tij si “ndermjetes=sekser”.

200.000 Euro

Ka pas edhe dite qe merrte me pak: 150 mije Euro

Tani me thoni kush kane te drejte edhe te protestojne:

Ata qe fitonin 200.000 Euro ne nje dite te vetme dhe qe sot nuk duan drejtesi te pavarur?

Apo ata qe sot duan vettingun per te garantuar drejtesine e pavarur?

