Bën publike dokumentin, Balla: ‘’Shikoni sa fitonte i biri i Berishës në një ditë të vetme si sekser’’ (Foto)
Taulant Balla ditën e sotme publikon një document- shkresë, transfertë parash ku duket emri i djalit të ish kryeministrit Sali Berisha dhe Ismail Mulletit, emri i të cilit doli në kompanitë off shore të “Panama Papers”. Në atë dokument duket qartazi 200 mijë euro dhe në emrin e përfituesit është Shkëlzen Berisha.
Balla shkruan:
Shikoni sa fitonte i biri Sali Berishes ne nje dite te vetme, ne aktivitetin e tij si “ndermjetes=sekser”.
200.000 Euro
Ka pas edhe dite qe merrte me pak: 150 mije Euro
Tani me thoni kush kane te drejte edhe te protestojne:
Ata qe fitonin 200.000 Euro ne nje dite te vetme dhe qe sot nuk duan drejtesi te pavarur?
Apo ata qe sot duan vettingun per te garantuar drejtesine e pavarur?
