Kërcënimi rus, Trump “forcon” muskujt ushtarak të SHBA-së
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump ka hartuar buxhetin për vitin 2018, ku vihet re propozimi që ka bërë për të forcuar ushtrinë.
Trump ka propozuar një rritje prej 54 miliardë dollarësh për ushtrinë, 9% më shumë se buxheti i këtij viti.
Afërsisht të njëjtën shumë, presidenti amerikan ia ka hequr shërbimeve të tjera si asistenca e politikës së jashtme apo investimet për mjedisin. Teksa njoftoi lajmin, Shtëpia e Bardhë nënvizoi se buxheti i vitit të ardhshëm do të jetë për sigurinë kombëtare dhe mirëqenien publike.
Propozimi i plotë i buxhetit pritet të publikohet i plotë në mars, ku më pas do të dërgohet për miratim në Kongres.