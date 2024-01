Këngëtarja e njohur rrëfen: Nëse do shihnit dërgesat e mia në bankë, s’do u besoni syve

Dashuria e tyre që lindi gjatë bashkëpunimit të superhitit “Të ka lali shpirt” është nga ato lidhje që të gjithë e dëshirojnë t’u ndodhë në jetë.

Këngëtarja mjaft e pëlqyer nga publiku, Silva Gunbardhi dhe partneri i saj po këngëtar Dafi Derti, tani janë prindër të një djali.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Në një intervistë për revistën “Story” Silva ka rrëfyer jetën e saj prej artisteje që u komentua më shumë se çdo këngëtar tjetër për fitimet nga kënga “Të ka lali shpirt”, dashurinë dhe jetën e re pas ardhjes në jetë të vogëlushit.

Artistja tregon se me punën si këngëtarë, është e vështirë të bëhesh e të quhesh i pasur. Sipas Silvës shpenzimet janë të mëdha e po të kishte qenë aq e pasur sa përflitet, do e kishte bërë shumë më herët ndërhyrjen në sy.

“S’është aspak e vërtetë që jam e pasur dhe këtë e tregon fakti që kisha 10 vite që mbaja lente në sy dhe për shtatë vite asnjë vizitë nuk kisha bërë e jo më operacion. Arsyeja? Po ja unë punë të reduktuar, Dafi student, djali ynë Dalvi vetëm shpenzime, imagjinojeni vetë! Nëse do të mund të shihnit dërgesat e mia mujore në bankë, nuk do u besoni syve. Po të isha e pasur do të bëja pushime… Shikojeni faqen time të Facebook-ut, ku dal në foto vetëm për punë. Do të vishesha ndryshe. Do të ndihmoja njerëzit e afërt etj”, ka thënë ndër të tjera këngëtarja.