Sekuestrohen 340 kg kanabis në Janinë, në pranga transportuesi shqiptar
Policia greke në Janinë ka arrestuar një shtetas shqiptar i cili u kap me 340 kilogramë kanabisi. Sipas raportimeve, kanabisi u zbulua vetëm pak kilometra larg kufirit shqiptaro-grek në një furgon pranë Konicës.
Mësohet se në pranga ra 45-vjeçari, gjatë orëve të para të mëngjesit, dhe teksa u zbulua nga efektivët, ka deklaruar se kanabisin e ka ngarkuar në zonën kufitare mes dy vendeve dhe do ta dorëzonte në Athinë, ku dhe do të paguhej për transportin e kryer.
Sipas dëshmisë së tij, edhe personat që do të prisnin lëndën narkotike ishin shqiptarë, por sipas tij, ai nuk i njihte.
Me vendim të gjykatës së Janinës, 45-vjeçari do të qëndrojë në burg deri në përfundim të hetimeve.