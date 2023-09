Aksident i rëndë në Gjirokastër, makina del nga rruga, vdesin dy te rinj

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Gjirokastër gjatë natës, ku për pasojë kanë mbetur të vdekur 2 persona. Mësohet se ngjarja e rëndë ka ndodhur në aksin Gjirokastër- Kakavijë. Sipas informacioneve, një makinë, tip Ford me targa AA 928 MD ka dalë nga rruga duke përfunduar në kanal në vendin e quajtur Grapsh. Gjithashtu, në këtë aksident ka mbetur dhe një i plagosur. Policia bën me dije se ka mbetur i vdekur shtetasi 30-vjeçari A.N drejtuesi i mjetit dhe pagagjeri i identifikuar me inicialet G. Sh.

Ndërsa një person i tretë i identifikuar me inicialet L.M ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën.

Viktimat janë nga fshati Plesat.

Nisin hetimet për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.