LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Prodhonin afro një ton drogë në ditë, shkatërrohen tre mega-fabrika të prodhimit të lëndëve narkotike

Lajmifundit / 17 Maj 2021, 19:27
Bota

Prodhonin afro një ton drogë në ditë, shkatërrohen tre

Autoritetet boliviane së fundmi kanë bërë me dije se kanë shkatërruar një prej bandave më të mëdha të prodhimit të lëndëve narkotike.

Mediat e huaja bëjnë me dije se autoritetet kanë bërë të mundur shkatërrimin e tre mega-fabrika që brenda 24 orëve prodhonin 900 kilogramë drogë.

Ndër të tjera mësohet se policia ka gjetur fabrikat e improvizuara të mbuluara me tenda dhe të fshehura nëpër pyje dhe parqet nacionale në lindje të provincës Beni, Kochabamba dhe Santa Crus, ka bërë të ditur ministria boliviane e Punëve të Brendshme.

Prodhonin afro një ton drogë në ditë, shkatërrohen tre

Ndërkaq zëvendësministër për Mbrojtje Sociale dhe Kontrollimin e Substancave, Jamie Mamani ka bërë të ditur se lufta kundër drogës po vazhdon dhe se janë sekuestruar 7.4 tonë kokainë gjatë katër muajve të kaluar.

“Jemi duke kryer operacione në tërë territorin e vendit tonë, përgjatë kufijve dhe lufta kundër drogës nuk do të ndalet derisa të shfarosen të gjitha fabrikat e saj”, ka thënë ai.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion