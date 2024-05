Zbulohet data, ja kur do të dalë në treg Samsung Galaxy S8

Telefoni i ri i Samsung, Galaxy S8 do të dalë në treg më 21 prill.

Kështu shkruan "The Verge", që shton se Samsung do të nxjerrë në treg dy versione, Galaxy S8 dhe Galaxy S8 Plus.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Më tej thuhet se ekrani i Galaxy S8 do të jetë 5.7 inç, ndërsa procesori do të jetë 835 Snapdragon.

Ky model do të ketë 5 GB RAM, dhe kamera 12 megapiksel./LajmiFundit.al/