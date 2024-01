Rrefimi/ “Burri ka harruar të bëjë seks, por ajo që më bën pacienti më ka marrosur”

E martuar prej 10 vitesh, ajo tradhton për herë të parë bashkëshortin e saj me një pacient. Historia e mbërritur këtë javë në redaksinë e “The Sun”, drejtuar psikologes Deidre, tregon arsyen se përse kjo grua arriti deri në këtë pikë.

Letra e gruas

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“ Kam 10 vite martesë me bashkëshortin tim dhe vërtetë e dua shumë atë…Por prej 6 muajsh unë e tradhtoj.

Im shoq është 40 vjeç ndërsa unë jam 38. Ne kemi pasur një martesë shumë të mirë dhe një jetë intime po kaq të mirë. Por vitet e fundit ne jemi bërë shokë të ngushtë, e duket se kemi harruar edhe të bëjmë seks. Ai gjithnjë e më shumë e anashkalon seksin me mua, por vazhdon të sillet dhe të jetë po aq i mirë sa gjithnjë.

Unë punoj si asistente e një mjeku, dhe disa muaj më parë vjen një pacient që më la mbresa që herën e parë që e pashë. Pas takimit të parë me mjekun ai më afrohet dhe më fton për kafe. Nuk e di pse, por pranova menjëherë dhe shkuam në një lokal afër punës sime.

Gjatë bisedës, unë i tregova se jam e martuar dhe s kohët e fundit jeta ime seksuale linte për të dëshiruar. Pasi u ngritëm për t’u larguar ai më kërkoi numrin e telefonit dhe unë ia dhashë.

Dy ditë më vonë ai më telefonon dhe lëmë takim në një hotel në periferi të qytetit. Menjëherë pas takimit e gjeta veten në shtrat duke bërë seks me të. Ishte kaq emocion i bukur dhe kisha aq shumë kohë që nuk e ndjeja.

Edhe pse ndihem tmerrësisht në faj dhe më vjen shumë keq që po ia bëj këtë burrit tim, por i dashuri më ka bërë edhe një herë të ndihem si adoleshente.”

Përgjigjja e psikologes

“Kjo lidhje është e rrezikshme për martesën tënde, dhe besoj se je e vetëdijshme për këtë pjesë.

Kur bashkëshorti yt është kaq i mirë dhe ti e do, përse nuk zgjedh qe të bisedosh me të hapur dhe t’i tregosh që nuk dëshiron të jeni vetëm shokë të mirë, por mbi të gjitha dëshiron të jeni bashkëshortë dhe të dashur me njëri-tjetrin?!

Mendoj se nëse flet me bashkëshortin tënd, mund t’i zgjidhësh mjaft mirë këto pakënaqësi që ke”.