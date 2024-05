Grabitësit shqiptarë sulmojnë me armë vilën e biznesmenit të famshëm italian

Në Buggiano të Italisë, ka ndodhur nje grabitje me protagonistë katër shqiptarë.

Autoret e pajisur me armë, shkopa bejsbolli dhe sende të tjera, shqiptarët kanë hyrë në një vilë dhe fillimisht kanë lidhur shërbyesen me ngjitës dhe e kanë kërcënuar atë në mënyrë që të tregonte se ku fshiheshin paratë.

Në zhvillim e sipër të ngjarjes, në vilë kanë mbërritur pronari dhe bashkëshortja e tij. Në kërcënimin e armës, shqiptarët i kanë marrë një orë Rolex me vlerë 300 euro si dhe portofolin e gruas së tij ku ndodheshin 1 mijë euro.

Ngjarja është regjistruar rreth orës 22:30 minuta të mbrëmjes së shkuar (20 shkurt), ku shqiptarët sulmuan shërbyesen e një të moshuare dhe më pas vetë pronarin e vilës, i cili është biznesmen i njohur në fushën e hotelerisë në Montecatini.

“Ansa” shkruan se shërbëtorja e të moshuarës është një vajzë shqiptare 24 vjeçare. Me të marrë atë çka deshën, autorët e dyshuar si shqiptarë u larguan me shpejtësi nga vendi i ngjarjes me një automjet tip “Lancia Y”, në pronësi të gruas së italianit.

Në vendngjarje shkoi policia, e cila ka nisur hetimet për të zbardhur identitetin e autorëve. Për fat, askush nuk mbeti i lënduar nga aksioni i grabitësve.