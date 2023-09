Fleckenstein takon Ramën, ja cfarë i tha kryeministrit për protestën e PD-së

Eurodeputeti Knut Fleckenstein është takuar sot me kryeministrin Edi Rama.

Pas takimit me kryeministrin, Fleckenstein dha një prononcim të shkurtër për mediat ku mohoi se do të takojë Bashën në vendin e protestës.

“Pata një takim të mirë me Ramën, ndërsa do takoj edhe Metën me Bashën. Nuk do shkoj te protesta që po zhvillon opozita”, tha Knut Fleckenstein.

Më herët përmes një statusi në rrjetet sociale Fleckenstein tha se në Shqipëri do të ketë bisedime serioze dhe se e pret një axhendë e vështirë.