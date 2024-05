Basha pas takimit me Fleckenstein: S`ka kthim pas, zgjedhjet vetëm me qeveri teknike

Pas takimit me raportuesin e PE për Shqipërinë, Knut Fleckenstein, Basha tha se opozita i qëndron kërkesës së saj për qeveri teknike.

"Jemi në një kolaps institucionesh, i vetmi institucion që qëndron në këmbë është ai që është përgjegjës për këtë situatë, qeveria e Edi Ramës", tha Basha.

Ai theksoi se PD dhe opozita janë të bashkuara dhe do të qëndrojnë të bashkuara deri në arritjen e qeverisë teknike në të cilën do shkohet në zgjedhje.

Basha tha se ka shifra të frikshme të kapjes së drogës në Itali javët e fundit.

"S`ka asnje zgjidhje tjetër vec një qeverie teknike me të cilën të shkojmë në zgjedhje. Nuk kemi pse të jemi pjesë e një Parlamenti fasadë", tha Basha.

Në lidhje me reformën në drejtësi, Basha tha se opozita dha votat për reformën por mazhoranca më pas e përjashtoi atë nga votimi i shtatë ligjeve që janë pjesë e kësaj reforme.

"Nuk do të ketë zgjedhje pa qeveri teknike, ky është një vendim i marrë, nuk do lejojmë zgjedhje me krim, zgjedhje me drogë e manipulim", tha Basha./lajmifundit.al