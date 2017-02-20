Ditën punëtor ndërtimi, natën "boss" kokaine, ja emri i shqiptarit
Policia italiane deklaroi diten e sotme se ka arrestuar një 26 vjeçar shqiptar i akuzuar për trafik kokaine.
Sipas informacioneve qe publikojne mediat italiane, në pranga ka rënë shqiptari Hamit Baja, 26 vjeç, të cilit iu zbuluan dhe sekuestruan 75 gramë kokainë e pastër, e ndarë në doza gati për shitje.
Policia mesohet te kete thene se shqiptari banonte prej kohësh në zonën e Parmas, teksa për komunitetin gjithnjë kishte bërë një jetë normale dhe i përkushtuar ndaj punës së tij.
“Por natën, kur dalin fantazmat dhe princeshat bëhen shtriga,” shkruajnë mediat italiane.
Referuar mediave italiane, shqiptari pasi mbaronte gjatë ditës orarin e punës në ndërtim, gjatë mbrëmjes ndërronte profesion duke u kthyer në shpërndarës kokaine në diskoteka e klube nate.
Njoftohet se Policia ra në gjurmët e tij pas disa informacioneve të marra në rrugë operative.