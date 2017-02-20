LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Ditën punëtor ndërtimi, natën "boss" kokaine, ja emri i shqiptarit

Lajmifundit / 20 Shkurt 2017, 18:52
Aktualitet

Policia italiane deklaroi diten e sotme se ka arrestuar një 26 vjeçar shqiptar i akuzuar për trafik kokaine.

Sipas informacioneve qe publikojne mediat italiane, në pranga ka rënë shqiptari Hamit Baja, 26 vjeç, të cilit iu zbuluan dhe sekuestruan 75 gramë kokainë e pastër, e ndarë në doza gati për shitje.

Policia mesohet te kete thene se shqiptari banonte prej kohësh në zonën e Parmas, teksa për komunitetin gjithnjë kishte bërë një jetë normale dhe i përkushtuar ndaj punës së tij.

“Por natën, kur dalin fantazmat dhe princeshat bëhen shtriga,” shkruajnë mediat italiane.

Referuar mediave italiane, shqiptari pasi mbaronte gjatë ditës orarin e punës në ndërtim, gjatë mbrëmjes ndërronte profesion duke u kthyer në shpërndarës kokaine në diskoteka e klube nate.

Njoftohet se Policia ra në gjurmët e tij pas disa informacioneve të marra në rrugë operative.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion