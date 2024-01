Reagon Balla ndaj PD-së: Protestë kundër varfërisë duke ngrënë pica, s’ka sens

Një reagim vjen nga ana e partisë socialiste, për protestën e PD-së para kryeministrisë për rrëzimin e qeverisë. Nënkryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla me ironi pohoi se opozita u mblodh në tubim për zgjedhjet, ndërsa tani kërkojnë qeveri imagjinare. Nga ana tjetër ai rikonfirmoj se dita e zgjedhjeve do të jetë 18 qershori, ashtu siç e ka përcaktuar edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ndërsa tha se PD do të rikonfirmohet si forca e parë. “I bindur se PS do rikonfirmohet si forcë e parë. Pa vetting dhe reformë në drejtësi, nuk ecën integrimi. Protestë kundër varfërisë duke hëngër pica, kjo nuk ka sens”, theksoi Balla.