Protesta në Tiranë, flet Paloka: Me këtë qeveri zgjedhjet s’do të bëhen. Protesta do përshkallëzohet

Vazhdon protesta pranë kryeministrisë kundër qeverisë Rama, në ditën e 3-të, dhe mbështetësit demokratë ende nuk janë dorëzuar. Mëngjesin e sotëm, ka folur Paloka, pjesë e protestës dhe pranë çadrës së ngritur para Kryeministrisë, ai shprehet: Protesta është vetëm në fillimin e saj.

Do të ketë përshkallëzimin e saj në të gjitha format për largimin e kësaj qeverie. Me këtë qeveri zgjedhjet nuk do të bëhen.