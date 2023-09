Emrat/ Sherr me grushte te Piramida në Tiranë, Policia shoqëron dy të rinj

Dy të rinj kanë dhunuar një person tek Piramida, në Tiranë.

Policia bën me dije se Aurel Lafetaj, së bashku me Ermir Gjeta, kanë dhunuar me grushte shtetasin Elton Çomo.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ky i fundit ka pësuar dëmtime në kokë dhe ndodhet në spital ku dhe po ndiqet nga mjekët. Të rinjtë janë shoqëruar nga uniformat blu në Komisariatin numër 1 në Tiranë.