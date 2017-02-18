LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

U akuzua për mashtrim tatimor, gjykata merr vendimin për princeshën e Spanjës

Lajmifundit / 18 Shkurt 2017, 09:34
Bota

Gjykata merr vendimin për princeshën e Spanjës, Cristina, motra 51-vjeçare e Mbretit Felipe dhe e gjashta në radhë për fronin pasi u akuzua për mashtrim tatimor. Mësohet se princesha Cristina u shpall e pafajshme.

Megjithatë, burri i saj, Inaki Urdangarin, u dënua me gjashtë vjet e tre muaj burgim nga gjykata në Majorka.

Urdangarin është akuzuar për shfrytëzimin e lidhjeve të tij mbretërore për të gjeneruar të ardhura biznesore.

Rasti ka nisur qysh në vitin 2010 dhe në të kanë qenë të përfshirë edhe 16 të pandehur të tjerë, në mesin e tyre ish-ministri qeveritar, Jaume Matas, i cili është dënuar me tre vjet e tetë muaj burgim.

Ish-partneri biznesor i Urdangarinit, Diego Torres, është dënuar me tetë vjet e gjashtë muaj, ndërsa nëntë të pandehur të tjerë janë liruar.

Princesha Cristina, e cila tani jeton në Zvicër, ka qenë anëtarja e parë e familjes mbretërore të Spanjës që është gjykuar, që nga rivendosja e monarkisë më 1975/REL/

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion