U akuzua për mashtrim tatimor, gjykata merr vendimin për princeshën e Spanjës
Gjykata merr vendimin për princeshën e Spanjës, Cristina, motra 51-vjeçare e Mbretit Felipe dhe e gjashta në radhë për fronin pasi u akuzua për mashtrim tatimor. Mësohet se princesha Cristina u shpall e pafajshme.
Megjithatë, burri i saj, Inaki Urdangarin, u dënua me gjashtë vjet e tre muaj burgim nga gjykata në Majorka.
Urdangarin është akuzuar për shfrytëzimin e lidhjeve të tij mbretërore për të gjeneruar të ardhura biznesore.
Rasti ka nisur qysh në vitin 2010 dhe në të kanë qenë të përfshirë edhe 16 të pandehur të tjerë, në mesin e tyre ish-ministri qeveritar, Jaume Matas, i cili është dënuar me tre vjet e tetë muaj burgim.
Ish-partneri biznesor i Urdangarinit, Diego Torres, është dënuar me tetë vjet e gjashtë muaj, ndërsa nëntë të pandehur të tjerë janë liruar.
Princesha Cristina, e cila tani jeton në Zvicër, ka qenë anëtarja e parë e familjes mbretërore të Spanjës që është gjykuar, që nga rivendosja e monarkisë më 1975